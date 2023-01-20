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НовостиОбщество20 января 2023 6:09

В Майкопе три улицы останутся без света из-за обрезки деревьев

Отключение продлится до 11 часов
Валерия ГОДОВНИКОВА
Жители трех улиц останутся без света на два часа

Жители трех улиц останутся без света на два часа

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Майкопе три улицы останутся без электричества. Временное отключение света будет связано с обрезкой деревьев.

- С 9 до 11 часов будет производиться ремонт воздушной линии 0,4кВ с обрезкой деревьев, - сообщили в пресс-службе майкопской ТЭЦ.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», отключение электроснабжения затронет следующие улицы: Лермонтова (между Некрасова и Калинина по нечетной стороне), Хакурате (между Лермонтова и Адыгейской) и Адыгейскую (между Калинина и Хакурате).