Участие в проекте полностью конфиденциально.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Сочи организовали бесплатные курсы начальной военной подготовки. Все занятия будут проводить ветераны боевых действий, в том числе участники специальной военной операции.
- Мы обучаем огневой, тактической подготовке и медицине, полевым выходам, топографии, связи, физической подготовке, информационной безопасности и ГОЧС, - рассказали в пресс-службе организации “НВП Сочи”.
Как удалось узнать “КП - Кубань”, обучение будут проводить на территории Сочи и Адлера. Курсы организовали при поддержке служащих, предпринимателей и бывших военных.
К слову, участие в проекте полностью конфиденциально. Организация обещает не передавать личные данные. Во время обучения общение проходит по позывным.
Подать заявку можно по ссылке: https://t.me/+cKctftH9VDU1N2Ni