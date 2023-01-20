Участие в проекте полностью конфиденциально. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Сочи организовали бесплатные курсы начальной военной подготовки. Все занятия будут проводить ветераны боевых действий, в том числе участники специальной военной операции.

- Мы обучаем огневой, тактической подготовке и медицине, полевым выходам, топографии, связи, физической подготовке, информационной безопасности и ГОЧС, - рассказали в пресс-службе организации “НВП Сочи”.

Как удалось узнать “КП - Кубань”, обучение будут проводить на территории Сочи и Адлера. Курсы организовали при поддержке служащих, предпринимателей и бывших военных.

К слову, участие в проекте полностью конфиденциально. Организация обещает не передавать личные данные. Во время обучения общение проходит по позывным.

Подать заявку можно по ссылке: https://t.me/+cKctftH9VDU1N2Ni