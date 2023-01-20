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НовостиОбщество20 января 2023 6:51

В ауле Габукай Адыгеи благоустроили спортивный парк

Оздоровительный объект предназначен как для детей, так и для взрослых
Валерия ГОДОВНИКОВА
В ауле Габукай Адыгеи благоустроили спортивный парк за 23,2 млн рублей. Фото: https://t.me/muratkumpilov

В ауле Габукай Адыгеи благоустроили спортивный парк за 23,2 млн рублей. Фото: https://t.me/muratkumpilov

В ауле Габукай Теучежского района Адыгеи благоустроили физкультурно-оздоровительный парк. На эти цели было направлено более 23,2 млн рублей.

- Мы стремимся создать спортивную инфраструктуру «шаговой доступности» даже в небольших населенных пунктах, - рассказал в своем Telegram-канале глава республики Мурат Кумпилов. - Приятно видеть, что эта работа успешно продвигается и приносит плоды: число жителей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, в Адыгее неуклонно растет.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», спортобъект оснащен детской площадкой и тренажерами. Здесь оборудовали беговую дорожку, а также поля для мини-футбола и баскетбола.