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НовостиОбщество20 января 2023 7:18

Жительницы Краснодара жалуются на домогательства на работе

Случаи харассмента стали происходить чаще за последние 2,5 года
Валерия ГОДОВНИКОВА
С проблемой харассмента на работе столкнулись 13% местных жительниц

С проблемой харассмента на работе столкнулись 13% местных жительниц

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительницы Краснодара жалуются на сексуальные домогательства коллег. Об этом стало известно по данным исследования SuperJob.

Аналитики отмечают, что с проблемой харассмента на работе столкнулись 13% местных жительниц. О домогательствах со стороны начальства заявили 9%.

Среди участников опроса также были мужчины. Доля тех, кто столкнулся с домогательством на работе со стороны руководства составила 3%, со стороны коллег - 4%.

Количество сексуальных домогательств на рабочем месте за последние 2,5 года увеличилось. Исследователи объясняют это тем, что ранее основная часть людей находилась на удаленке из-за пандемии.