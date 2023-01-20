Жительницы Краснодара жалуются на домогательства на работе

С проблемой харассмента на работе столкнулись 13% местных жительниц Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительницы Краснодара жалуются на сексуальные домогательства коллег. Об этом стало известно по данным исследования SuperJob.

Аналитики отмечают, что с проблемой харассмента на работе столкнулись 13% местных жительниц. О домогательствах со стороны начальства заявили 9%.

Среди участников опроса также были мужчины. Доля тех, кто столкнулся с домогательством на работе со стороны руководства составила 3%, со стороны коллег - 4%.

Количество сексуальных домогательств на рабочем месте за последние 2,5 года увеличилось. Исследователи объясняют это тем, что ранее основная часть людей находилась на удаленке из-за пандемии.