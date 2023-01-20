Новый компьютерный томограф установили в горбольнице Сочи

За один день врачи смогут проводить на новом КТ до 40 исследований. Фото: администрация региона

В горбольнице №1 Сочи появился новый компьютерный томограф. Его установили благодаря реализации одного из нацпроектов. Аппарат купили в конце 2022 года, а накануне томограф начал работать.

– Оборудование обладает лучшими техническими характеристиками, у него выше качество получаемого изображения и низкая лучевая нагрузка, - рассказал главный врач горбольницы №1 Сочи Алексей Шевченко.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, за один день врачи смогут проводить на новом КТ до 40 исследований. В прошлом году на Кубани закупили современные томографы для 18 больниц.