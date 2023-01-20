Строительство очистных сооружений под Новороссийском выполнили на 15%

На строительство объекта было направлено 350 млн рублей. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Строительство очистных сооружений в станице Натухаевской под Новороссийском выполнили на 15%. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» на проведение работ было направлено 350 млн рублей.

- Очистные сооружения будут пропускать 3,5 тысячи кубометров сточных вод в сутки. В настоящее время специалисты завершили установку подземных резервуаров, выполнили бетонную подготовку под фундаментную плиту здания очистных сооружений, армирование стен лестничной клетки, смонтировали наружные сети водоснабжения, водоотведения очищенных стоков, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», работы завершат осенью 2024 года. Ввод объекта в эксплуатацию улучшит экологическую ситуацию в станице Натухаевской, а также хуторах Ленинский Путь и Победа.