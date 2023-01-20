Мэр Сочи поручил построить в Красной Поляне детсады, больницы и школу искусств

Уже определены участки для строительства медицинских учреждений. Фото: администрация Сочи

Мэр Сочи Алексей Копайгородский встретился с жителями Красной Поляны. Глава города обсудил развитие поселка. За 10 лет Красная Поляна превратилась из небольшого населенного пункта в центр горнолыжного туризма на международном уровне. Это случилось благодаря олимпийскому проекту.

- Сейчас только по официальным данным в Краснополянском поселковом округе проживает около 13 тысяч человек. И, конечно, территория нуждается в новых социальных объектах, - написал в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.

Мэр Сочи поручил построить в Красной Поляне три детсада, школу искусств и Дом культуры с библиотекой. Как удалось узнать “КП” - Кубань”, здесь также появится молодежный клуб, физкультурно-оздоровительный комплекс и восемь спортивных площадок.

К слову, в поселке появятся и новые больницы. Уже определены участки для строительства медицинских учреждений.