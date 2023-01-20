Дом купца Лихацкого Фото: Виталий КАРНАУХ

Разработчика проекта дома Лихацкого в Краснодаре выберут в 2023 году. Об этом «Деловой газете.Юг» сообщили в городской администрации.

- Торги на разработку проекта реконструкции Дома купца М. М. Лихацкого 1900-1910 гг. по улице Красной, 118 (лит. А) планируют провести до конца этого года, - сообщили в мэрии Краснодара.

Напомним, в феврале 2020 года депутаты городской думы краевого центра согласовали выделить 45,9 миллиона рублей на реконструкцию дома. В 2021 году на проект отводилось 5,9 миллиона рублей, а в бюджете на 2021 год зарезервировали 40 миллионов рублей.

В сентябре 2020 года в Краснодаре заключили контракт с ООО «Еврогрупп СПБ». Компания предложила выполнить работы за 12,91 млн рублей – инженерные изыскания, эскизный проект с согласованием в региональном управлении госохраны объектов культурного наследия. Но организация не выполнила обязательства в установленный срок – до 27 сентября 2021 года.

Дом купца Лихацкого построен по улице Красной в 1900-1910 годах. Здание признано памятником архитектуры, но сейчас не функционирует.