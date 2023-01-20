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НовостиОбщество20 января 2023 8:32

Самый дорогой жилой гараж в Сочи продают за 15 млн рублей

На курорте продают 28 жилых гаражей
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Самый дешевый объект отдают за 1,4 млн рублей.

Самый дешевый объект отдают за 1,4 млн рублей.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи выставили на продажу жилой гараж за 15 миллионов рублей. Это самый дорогой объект в данном сегменте на курорте. В январе 2023 года продается 28 жилых гаражей. Самый дешевый объект отдают за 1,4 млн рублей.

За 15 миллионов рублей можно купить гараж площадью 120 квадратных метров. Он имеет четыре этажа. К слову, к гаражу проведены все центральные коммуникации. Объект продается в Лазаревском районе.

- Перспективы таких объектов не очень понятны, и в истории нашего города были случаи, когда гаражи сносили. Проверять документы такого объекта нужно очень внимательно, так как двух-трехэтажных жилых гаражей с нормальными документами очень мало, - рассказала генеральный директор риелторского центра Юлия Усачева.

К слову, жилые гаражи продаются с большим трудом.