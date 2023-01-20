Самый дорогой жилой гараж в Сочи продают за 15 млн рублей

Самый дешевый объект отдают за 1,4 млн рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи выставили на продажу жилой гараж за 15 миллионов рублей. Это самый дорогой объект в данном сегменте на курорте. В январе 2023 года продается 28 жилых гаражей. Самый дешевый объект отдают за 1,4 млн рублей.

За 15 миллионов рублей можно купить гараж площадью 120 квадратных метров. Он имеет четыре этажа. К слову, к гаражу проведены все центральные коммуникации. Объект продается в Лазаревском районе.

- Перспективы таких объектов не очень понятны, и в истории нашего города были случаи, когда гаражи сносили. Проверять документы такого объекта нужно очень внимательно, так как двух-трехэтажных жилых гаражей с нормальными документами очень мало, - рассказала генеральный директор риелторского центра Юлия Усачева.

К слову, жилые гаражи продаются с большим трудом.