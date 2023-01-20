Житель Адыгеи из ревности забил жену до смерти и выбросил тело в реку

В ходе следствия мужчина подробно рассказал об ударах супруги и показал место, где он попытался избавиться от тела. Фото: пресс-служба Следкома Адыгеи

Завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего жителя Майкопского района. Мужчина из ревности забил жену до смерти и попытался спрятать тело в реке.

По данным следствия, в ноябре 2022 года семейная пара поссорилась. Муж жестоко избил супругу на почве ревности. Женщина получила травмы, не совместимые с жизнью и погибла.

- Обнаружив супругу без признаков жизни, обвиняемый решил спрятать ее тело. С этой целью мужчина на своем автомобиле «Газель» вывез тело на берег реки Белой в поселок Каменномостский и сбросил его в русло реки, а родственникам сообщил, что женщина исчезла, - сообщили в пресс-службе Следкома Адыгеи. - На следующий день тело потерпевшей обнаружили на берегу реки местные жители.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», обвиняемого быстро поймали и заключили под стражу. В ходе следствия он подробно рассказал об ударах, нанесенных супруге, и показал место, где он попытался избавиться от тела. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.