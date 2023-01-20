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НовостиОбщество20 января 2023 9:08

В 2022 году РНКБ подписал сделки по проектному финансированию объектов на сумму около 50 млрд рублей

На рассмотрении в банке находятся ещё 12 проектов общей площадью порядка 275 тысяч квадратных метров на сумму более 20 млрд рублей

По итогам 2022 года Банк РНКБ подписал сделки по финансированию строительных объектов общей площадью более 800 тыс. квадратных метров на сумму около 50 млрд рублей. В настоящее время на рассмотрении в РНКБ находятся ещё 12 проектов общей площадью порядка 275 тысяч квадратных метров на сумму более 20 млрд рублей.

В целом, начиная с 2019 года после перехода на проектное финансирование согласно ФЗ-214 банк одобрил и подписал 73 сделки по проектам общей площадью более 1,8 млн квадратных метров на общую сумму более 93 млрд рублей.

- Наши объемы проектного финансирования в 2022 году увеличились более чем на 60% по сравнению с предыдущим годом, при этом значительная часть этих объектов строится на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополь, - говорит вице-президент - директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий. – В новом 2023 году мы рассчитываем, что общая площадь объектов, строящихся с использованием проектного финансирования РНКБ, превысит 2 млн квадратных метров.

Напомним, если клиент РНКБ приобретает жилье в ипотеку на первичном рынке, которое строится с использованием проектного финансирования банка, то скидка к его ставке составит 1%. Клиенты банка могут приобрести квартиры в аккредитованных новостройках по льготной ставке от 4% в рамках льготной государственной программы "IT-ипотека", от 5% в рамках программы "Семейная ипотека", и от 7% - в рамках программы "Господдержка 2020". Около 80% всех ипотечных кредитов на покупку жилья в новостройках в 2022 году выданы РНКБ в рамках льготных госпрограмм со сниженной процентной ставкой. Кроме того, на сегодняшний день ставки по собственным ипотечным программам РНКБ являются одними из самых низких в РФ – от 8%.