На Кубани за сутки COVID-19 заболел 61 человек, в том числе четверо детей

С выздоровлением выписаны 49 пациентов Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 61 новый случай заболевания COVID-19. В том числе коронавирусом заболели четверо детей, самому младшему из которых один год. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Так, в Краснодаре получено 25 положительных результатов, в Сочи и Новороссийске - по 7, в Успенском районе - 3. По два пациента прибавилось в Геленджике, Приморско-Ахтарском, Тимашевском, Новопокровском и Кавказском муниципалитетах.

- По одному случаю выявили в Апшеронском, Ейском, Калининском, Каневском, Кореновском, Лабинском, Славянском, Тихорецком и Усть-Лабинском районах, - сообщили в региональном оперштабе.

За сутки в крае от осложнений заболевания скончался один человек. С выздоровлением выписаны 49 пациентов.