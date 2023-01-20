Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 января 2023 9:36

Улица Краснооктябрьская в Майкопе стала частично пешеходной

Местные жители проголосовали за данное решение
Валерия ГОДОВНИКОВА
Водителям стоит обратить внимание на новые изменения. Фото: пресс-служба администрации Майкопа

Водителям стоит обратить внимание на новые изменения. Фото: пресс-служба администрации Майкопа

Улица Краснооктябрьская в Майкопе стала частично пешеходной. Новая схема движения стала действовать на участке от улицы Советской до Пушкина.

Новая схема движения. Фото: пресс-служба администрации Майкопа

Новая схема движения. Фото: пресс-служба администрации Майкопа

- Водителей транспортных средств просим заранее ознакомиться с вводимыми ограничениями и учитывать их при планировании маршрутов, - рассказали в пресс-службе администрации Майкопа.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», изменения вступили в силу 20 января. Решение сделать улицу пешеходной поддержали местные жители голосованием.