Водителям стоит обратить внимание на новые изменения. Фото: пресс-служба администрации Майкопа

Улица Краснооктябрьская в Майкопе стала частично пешеходной. Новая схема движения стала действовать на участке от улицы Советской до Пушкина.

Новая схема движения. Фото: пресс-служба администрации Майкопа

- Водителей транспортных средств просим заранее ознакомиться с вводимыми ограничениями и учитывать их при планировании маршрутов, - рассказали в пресс-службе администрации Майкопа.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», изменения вступили в силу 20 января. Решение сделать улицу пешеходной поддержали местные жители голосованием.