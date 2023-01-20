Проводится проверка Фото из архива КП

Полиция проводит проверку после массового отравления собак на Ростовском шоссе в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Информацию о массовом отравлении псов начали распространять местные жители в соцсетях. По их словам, минимум пять собак найдены мертвыми на территории дач на Ростовском шоссе. Причиной гибели могло стать намеренное отравление животных.

После публикации полиция краевого центра организовала проверку.

- На основании выявленной в сети интернет публикации о массовом убийстве собак на Ростовском шоссе инициативно сотрудниками полиции будет зарегистрирован материал и проведена проверка, - сообщила врио начальника пресс-службы УМВД по Краснодару Алена Вознюк.