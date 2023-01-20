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НовостиОбщество20 января 2023 10:01

Юниоры из Адыгеи взяли бронзу в полуфинале первенства России по баскетболу

Спортсменам не хватило несколько очков для выхода в финал
Валерия ГОДОВНИКОВА
Сборная Адыгеи заняла третье место в полуфинале по баскетболу. Фото: СШОР №2 имени Максимова

Сборная Адыгеи заняла третье место в полуфинале по баскетболу. Фото: СШОР №2 имени Максимова

Юниоры из Адыгеи взяли бронзу в полуфинале первенства России по баскетболу. Соревнования проходили в Москве. Об этом сообщили в СШОР №2 имени Максимова Адыгеи.

Борьба проходила среди юношей в возрасте до 17 лет. Республиканские спортсмены достойно боролись за победу. В крайнем матче баскетболисты обыграли Рязанскую область со счетом 81:61.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», ребятам не хватило несколько очков для выхода в финал. Сборная Адыгеи заняла третье место в полуфинале.