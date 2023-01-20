Мужчину задержали Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани серийный автоугонщик пытался скрыться от полиции и попал в ДТП. Задержанному мужчине грозит до пяти лет тюрьмы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Все произошло в Кореновске. Местный житель сообщил в полицию об угоне «Волги». Как рассказал мужчина, он припарковал автомобиль напротив двора дома. Но когда владелец вернулся, машину на прежнем месте не обнаружил.

Как выяснилось, за руль чужого автомобиля сел 30-летний местный житель. Мужчина пробрался в салон, выдавив заднее стекло, запустил двигатель и уехал кататься по городу. Увидев сотрудников ДПС, водитель наехал на дорожный знак, оставил машину и скрылся.

Позже полицейские задержали мужчину. Он скрывался у знакомых в станице Тбилисской. Как выяснилось, подозреваемый еще три раза уезжал на чужих автомобилях. Два случая угона произошли в Каневском и Тбилисском районах. Кроме того, мужчина украл металл более чем на 26 тысяч рублей.

- Следственным отделом ОМВД РФ по Кореновскому району возбуждено уголовное дело по ст. 166 и 158 УК РФ. Санкции указанных статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - сообщили в пресс-службе краевого МВД.

Сейчас мужчина находится в заключении под стражу.