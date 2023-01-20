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НовостиОбщество20 января 2023 10:35

Бесплатное кино к годовщине освобождения Кубани покажут в Сочи

Первый кинопоказ состоится 27 января
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Кинопоказы пройдут во всех районах Сочи. Фото: администрация курорта

Кинопоказы пройдут во всех районах Сочи. Фото: администрация курорта

В Сочи будут показывать бесплатное кино к годовщине освобождения Кубани. Первый показ состоится уже 27 января. Фильм можно посмотреть «Юбилейный». После чего кинопоказы пройдут во всех районах Сочи.

- С расписанием бесплатных кинопоказов в «Юбилейном» можно ознакомиться на официальном сайте администрации Сочи, - отметили в пресс-службе мэрии курорта.

К слову, в Сочи пройдет более 100 мероприятий к юбилейной дате. На курорте установят военно-исторические реконструкции и театральные постановки. Также администрация организует фотовыставку на площади Южного Мола.