На Кубани направят 1,5 млрд рублей на соцконтракты Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани направят 1,5 млрд рублей на соцконтракты в 2023 году. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале.

Получить господдержку могут малоимущие жители, среднемесячный доход которых не превышает прожиточный минимум. Социальный контракт заключается для открытия собственного дела, личного подсобного хозяйства, обучения новой специальности или решения трудной жизненной ситуации.

В 2022 году размер единовременной выплаты увеличили на 100 тысяч рублей. Начинающие индивидуальные предприниматели максимально могут получить 350 тысяч рублей, а владельцы ЛПХ – 200 тысяч рублей.

- Социальный контракт - это одна из мер поддержки для многодетных семей. Мы видим, что ежегодно все больше кубанцев ей пользуются, - отметил глава региона. - Благодаря программе люди не только сами зарабатывают, но и создают новые рабочие места.

Для оформления соцконтракта жителям необходимо обращаться в управление соцзащиты по месту жительства.