Жителей Кубани предупредили о туманах и гололеде 21 и 22 января

Белая пелена местами окутает регион

Жителей Кубани предупредили о туманах и гололеде в предстоящие выходные. Белая пелена местами окутает регион 21 и 22 января. Об этом сообщили в краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- Местами будут наблюдаться туманы, гололедно-изморозевые явления, - уточнили синоптики.

В субботу, 21 января, ночью столбики термометров опустятся до +2…-3°. Днем температура воздуха составит 5…10°, а в южной половине края достигнет +14°.

- В горах ночью -2…-7°, днем 3…8°. на Черноморском побережье ночью +3…8°, днем +11…16°, - сообщили в краснодарском ЦГМС.

В воскресенье ночью температура остановится на отметках 0…-5°, днем - +3…8°. А в южной половине края столбики термометров местами достигнут +11°. В горах ночью температура воздуха опустится до -5…-10°, днем 0…+5°. А на Черноморском побережье днем потеплеет до +10…15°.

- Ветер ожидается восточной четверти 4-9 м/с, местами порывы 12-14 м/с, - рассказали синоптики.

Уточняется, что в отдельных районах порывы ветра будут достигать 15-18 м/с.