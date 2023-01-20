В Адыгее 25-летний парень ограбил 92-летнюю старушку

92-летняя старушка обнаружила в доме пропажу 85 тысяч рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Адыгее 25-летний парень ограбил пенсионерку. 92-летняя местная жительница обнаружила в доме пропажу 85 тысяч рублей.

- Работая над раскрытием данного преступления, в поле зрения оперативников попал 25-летний ранее судимый односельчанин потерпевшей. Вскоре парня задержали и он сознался в содеянном, - рассказали в пресс-службе МВД Адыгеи.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в октябре 2022 года парень выполнял ремонтные работы в доме, расположенном на одном участке с потерпевшей. Дождавшись, когда старушка уйдет из дома, он вошел и похитил ее сбережения.