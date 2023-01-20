Творческая встреча прошла в музее им. Фелицына Фото: Сулейман Алиев

Творческий вечер краснодарской актрисы Веры Великановой прошел в музее им. Фелицына. Встреча состоялась на площадке интерактивной экспозиции «Диаскоп. Копирка. Цой.», посвященной 100-летию образования СССР, сообщает ИА KrasnodarMedia.

Встречу с заслуженной артисткой России организовал созданный при музее отдел креативных индустрий. Вера Великанова рассказала участникам о прежних новогодних детских театральных представлениях, как артисты разыгрывали друг друга на сцене и почему в нынешнем театре нет капустников и веселой, непосредственной атмосферы.

- В новогоднюю кампанию хотели попасть все. Потому что все получали очень хорошие деньги. Каждый спектакль оплачивался отдельно. За новогодние дни актеры зарабатывали внушительную сумму, - рассказала Вера Великанова.

Сама артистка много лет играла в новогодних спектаклях Бабу Ягу. Как поделилась Вера Великанова, ей удавалось это настолько искренне, что дети иногда любили ее больше Снегурочки.

- В итоге я сама себе присвоила звание «Заслуженная Баба Яга правого берега Кубани», - сказала артистка.

Как отметила на встрече Вера Великанова, раньше актерам жилось весело. Артисты могли шутить и разыгрывать друг друга на сцене. По ее мнению, современному театру не хватает прежней атмосферы беззаботного юмора и веселья, а молодые актеры и актрисы - «сплошь непризнанные гении с кучей амбиций».

- Не дай бог над ними не то что пошутить, но даже поправить, или сделать замечание. Что вы! Вас сразу же обвинят в том, что вы плохо относитесь к молодым артистам, и всячески унижаете их достоинство, - сказала Вера Великанова.

В финале творческого вечера участников угостили пирогами с капустой.