В Сочи снесут 13 аварийных домов до 1 июня

На снос 13 домов выделили 108 миллионов рублей. Фото: администрация Сочи

В Сочи планируют снести аварийные дома. Это коснется 13 объектов. Мэр Сочи Алексей Копайгородский обсудил на совещании снос аварийных домов и самостроев. На данный момент обнаружили 21 участок с непригодным жильем. На снос 13 домов выделили 108 миллионов рублей.

- До апреля планируется снести дома на Виноградной, 6, Сибирской, 6/21, Новороссийском шоссе, 6, а также дома №3 и 5 по улице Загородной и № 1 и 2 по улице Абовяна, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, до 1 июня снесут шесть объектов по улицам: Нагорной, 4, Пионерской, 99, Первомайской, 22, Пирогова, 46, Калиновой, 8 и переулку Ряжскому, 13. После сноса дома на Виноградной планируется соединить смежные участки. На них построят новый блок детского сада.