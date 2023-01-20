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НовостиОбщество20 января 2023 12:12

Элеватор в Новопокровском районе Кубани оптимизировал производство по нацпроекту

Предприятие внедряло бережливые технологии
Светлана ОВДЕЙ
Элеватор в Новопокровском районе Кубани оптимизировал производство по нацпроекту Фото: admkrai.krasnodar.ru

Элеватор в Новопокровском районе Кубани оптимизировал производство по нацпроекту Фото: admkrai.krasnodar.ru

Элеватор в Новопокровском районе Кубани оптимизировал производство по нацпроекту. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Предприятие состоит из двух зернохранилищ общей емкостью более 77 тысяч тонн, складов, зерносушилок. При реализации нацпроекта «Производительность труда» на элеваторе работали над процессом первичной переработки семян подсолнечника. Сейчас доля продукции в выручке составляет 30%.

По итогам внедрения бережливых технологий на предприятии сократили время протекания процесса на 15%, запасы на 18%, а выработку увеличили почти на 22%.

- Сегодня для дальнейших улучшений на элеваторе рассматривается оптимизация процесса приемки ячменя. Бережливые технологии охватят почти 50% выручки предприятия и экономический эффект будет ощутим уже через полгода, - отметил министр экономики региона Алексей Юртаев.