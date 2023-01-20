На реализацию нацпроекта в 2022 году направили 13,6 млрд рублей Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани подвели итоги нацпроекта «Образование». В 2022 году на его реализацию направили 13,6 млрд рублей, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

По нацпроекту в Краснодарском крае возводят школы, заменяют материально-техническую базу и оборудование, а педагоги повышают квалификацию.

Так, по проекту «Современная школа» в 136 сельских школах созданы Центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». В школе № 1 Анапы оборудован технопарк «Кванториум».

В сельские школы по программе «Земский учитель» приняли на работу 49 педагогов. В трех коррекционных организациях обновили материально-техническую базу. А в 17 колледжах и техникумах открыли 23 современные мастерские.

При реализации нацпроекта в 2022 году отремонтированы 10 спортзалов, заменили компьютерное оборудование в 125 школах и 11 колледжах и техникумах. В школе № 4 Тимашевска появился Центр цифрового образования «IT-куб». А 33 тысячи учеников поучаствовали в мероприятиях проекта по профориентации «Билет в будущее».