Конкурс «Учитель года Кубани» стартует 13 февраля Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Конкурс «Учитель года Кубани» стартует 13 февраля. Подготовка участников проходит на площадке краевого Института развития образования. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Профессиональный конкурс проводят уже на протяжении 30 лет. Отмечается, что он станет одним из ключевых мероприятий 2023 года, объявленного в регионе Годом педагога и наставника.

Конкурс «Учитель года Кубани» пройдет в два этапа. В заочном отборе участники пройдут тестирование на знание предмета во взаимосвязи с другими учебными предметами, представят медиавизитку о профессии и видеопрезентацию о педагогическом опыте.

Всего по итогам отборочного этапа жюри выберет 30 педагогов. Далее участники выступят в очных испытаниях, которые пройдут с 13 по 17 марта.