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НовостиОбщество20 января 2023 13:57

В Новороссийске установят памятник врачам

Жители города смогут оставить мнение о проекте памятного знака
Светлана ОВДЕЙ
В Новороссийске установят памятник врачам Фото: пресс-служба администрации города-героя

В Новороссийске установят памятник врачам Фото: пресс-служба администрации города-героя

В Новороссийске установят памятник врачам. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-героя.

Конкурс по отбору проектов памятного знака стартовал в 2022 году. По итогам жюри выбрало предложением Андрея Шипунова – автора памятника Цезарю Куникову, установленного в Новороссийске.

- Самоотверженная работа медиков, которые рисковали своей жизнью во время пандемии коронавируса, натолкнула на мысль, что их заслуги должны быть увековечены в памятнике, — отметил глава города Андрей Кравченко.

Отмечается, что жители смогут оценить проект и поделиться своими предложениями.

- Андрей Владимирович изобразил врачевателей Новороссийска сквозь время, сумев сделать статичную скульптуру живой. Глядя на нее, мы испытываем эмоции и благодарность за работу каждого причастного к спасению жизней, - сказал Андрей Кравченко.