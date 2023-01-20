В Новороссийске установят памятник врачам Фото: пресс-служба администрации города-героя

В Новороссийске установят памятник врачам. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-героя.

Конкурс по отбору проектов памятного знака стартовал в 2022 году. По итогам жюри выбрало предложением Андрея Шипунова – автора памятника Цезарю Куникову, установленного в Новороссийске.

- Самоотверженная работа медиков, которые рисковали своей жизнью во время пандемии коронавируса, натолкнула на мысль, что их заслуги должны быть увековечены в памятнике, — отметил глава города Андрей Кравченко.

Отмечается, что жители смогут оценить проект и поделиться своими предложениями.

- Андрей Владимирович изобразил врачевателей Новороссийска сквозь время, сумев сделать статичную скульптуру живой. Глядя на нее, мы испытываем эмоции и благодарность за работу каждого причастного к спасению жизней, - сказал Андрей Кравченко.