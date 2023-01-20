Женщину замучила совесть Фото из архива КП

В Краснодаре женщина украла у пенсионера 200 тысяч рублей и сдалась в полицию. На нее завели уголовное дело, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Так, 26-летняя жительница Курганинского района встретила пожилого мужчину около многоэтажки по улице им. Артюшкова В.Д. Женщина предложила ему купить мед, на что пенсионер согласился и выбрал две банки за 2400 рублей.

Чтобы рассчитаться с девушкой, мужчина поднялся в квартиру за деньгами. Женщина пошла следом, где получила всю сумму и успела тайно прихватить еще 200 тысяч рублей, лежавшие на полке.

Позже женщина сама сдалась полиции, отдав часть денег – 50 тысяч рублей. Остальную сумму она потратила, а явку с повинной объяснила тем, что ее замучила совесть.

- В настоящее время в отношении подозреваемой следственным подразделением СУ УМВД России по городу Краснодару расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкции предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, - сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.