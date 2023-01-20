Главгосэкспертиза одобрила проект ремонта дороги от Майкопа до Кавказского заповедника

На дороге к Кавказскому заповеднику отремонтируют три участка. Фото: gge.ru

Экспертная комиссия Главгосэкспертизы выдала положительное заключение проекту капитального ремонта автодороги от Майкопа до Кавказского биосферного заповедника. Общая протяженность трех участков, которые будут планируют отремонтировать небольшая, всего 316 метров. Однако, конечная точка трассы находится вблизи плато Лагонаки – одной из якорных территорий развития туризма в Северо-Кавказском регионе. Нагрузка на трассу большая, к тому же там часто происходят оползневые явления.

- Капитальный ремонт участков автодороги от Майкопа до Кавказского заповедника включает работы по устройству новой дорожной одежды капитального типа с асфальтобетонным покрытием на 43-м и 47-м км автодороги, организации водоотвода, размещение локальных очистных сооружений, а также устройство новых и усиление существующих удерживающих противооползневых сооружений, – уточнил главный специалист отдела комплексной экспертизы Дальневосточного филиала Главгосэкспертизы России Алексей Михайлов.

Ремонтируемые участки автомобильной дороги А-159 находятся в Майкопском городском округе Республики Адыгея, между поселком Каменномостский и селом Хамышки. Там возведут новые противооползневые сооружения и усилят существующие удерживающие почву конструкции. Заказчик работ – ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Черноморье».