Численность кубанских казаков, участвующих в СВО, увеличивается Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Более 3,8 тысячи казаков Кубани отправились в зону СВО. Об этом сообщил вице-губернатор Александр Власов на видеоселекторном совещании под председательством атамана Всероссийского казачьего общества Николая Долуды.

Отмечается, что постоянное обучение добровольцев ведется под руководством опытных и профессиональных инструкторов.

– Уже более 3800 казаков Кубанского казачьего войска выполняют боевые задачи в составе трех казачьих отрядов бригады «Кубань» и воинских частей. Мы готовим новых казаков-добровольцев на базе первого в стране казачьего специального учебного центра «Кубань», - отметил Александр Власов.

Кроме того, на совещании обсудили работу Ассоциации казачьих вузов. В нее входят шесть учебных заведений Кубани. В вузах сформировали «казачьи сотни», реализуются новые программы по подготовке для молодых казаков.

Уточняется, что участниками военно-полевых сборов, проводимых Кубанским казачьим войском, стали более 6,4 тысячи казаков и 1,1 тысячи молодых казачат.