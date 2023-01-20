В Сочи прохожие спасли косулю от стаи бродячих собак

Косулю ждет реабилитация. Фото: Сочинский национальный парк.

В Сочи бродячие собаки едва не растерзала косулю. Жители поселка Якорная Щель обнаружили истерзанное животное в лесу рядом с федеральной трассой. Они смогли отогнать собачью стаю от косули, загрузили ее в машину и отвезли сотрудникам Сочинского национального парка.

– К нам в руки косуля попала в тяжелом состоянии. В результате нападения собак она получила перелом передней лапы. Мы оказали ей первую помощь: продезинфицировали раны, напоили ее, - рассказал начальник отдела охраны животного мира ФГБУ «Сочинский национальный парк» Реваз Пруидзе.

К сожалению, раны были настолько серьезными что переднюю ногу косуле пришлось ампутировать. Операция прошла успешно. Копытному спасли жизнь. Сейчас косуля идет на поправку, но в естественную среду обитания она вернуться не сможет, и поэтому останется жить в питомнике. В дикой природе животные с такими увечьями не выживают.