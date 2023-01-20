Отдых в России после новогодних каникул подешевел

Во второй части января аналитики зафиксировали значительное понижение стоимости на отдых в самых популярных местах Краснодарского края (Сочи, Эстосадок, Адлер). Там, а также в Ярославле и Казани, проживание подешевело в среднем до 4 300 рублей в день. И это несмотря на то, что еще в конце прошлого года сервис МТС Travel отмечал курорты Большого Сочи как самые дорогие в стране. Даже без учета традиционного «новогоднего» роста ценника в горном кластере, в итоге составившего 20% (по информации Ассоциации туроператоров России).

Список лидеров, ощутимо скинувших для туристов цены на проживание, сейчас возглавляет Ярославль (- 40%), далее идут Сочи (-36%), Адлер (-33%), Казань (-32%) и Нижний Новгород (-30%). Специалисты считают, что эта ситуация продлится недолго: цены снова пойдут на взлет к длинным февральским праздникам (с 23 по 26 число).

А пока при проживании в отеле пять звезд в среднем можно сэкономить порядка 2800 рублей за сутки. В двухзвездочной гостинице - около 500 рублей. После новогодних каникул цены упали везде, как в дорогих, так и в отелях среднего и низкого класса. К такому заключению пришли, проанализировав данные, полученные из двадцати городов страны с наиболее частым бронированием гостиниц.