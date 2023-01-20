В Краснодаре демонтировали два незаконных торговых киоска

Демонтаж незаконных ларьков. Фото: скриншот видео.

В Краснодаре 20 января демонтировали два незаконных ларька. Хозяева киосков самовольно разместили их на муниципальной земле на улице Стасова и на Сиреневой, 2 в поселке Знаменском.

- Разрешительных документов у владельцев не было — во время проверки это выяснили специалисты управления муниципального контроля. Глава города Евгений Наумов неоднократно подчеркивал, что такие ларьки уродуют облик города, их число нужно кратно сокращать, - уточнили в пресс-службе администрации краевого центра.

Требования снести незаконные объекты самостоятельно собственники проигнорировали. В итоге муниципалитет убрал их своими силами. Однако бизнесменам придется возместить расходы в бюджет города.