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НовостиОбщество20 января 2023 17:58

В Краснодаре демонтировали два незаконных торговых киоска

Разрешения на размещение объектов торговли у владельцев не оказалось
Евгения ХАЛИКОВА
Демонтаж незаконных ларьков. Фото: скриншот видео.

Демонтаж незаконных ларьков. Фото: скриншот видео.

В Краснодаре 20 января демонтировали два незаконных ларька. Хозяева киосков самовольно разместили их на муниципальной земле на улице Стасова и на Сиреневой, 2 в поселке Знаменском.

- Разрешительных документов у владельцев не было — во время проверки это выяснили специалисты управления муниципального контроля. Глава города Евгений Наумов неоднократно подчеркивал, что такие ларьки уродуют облик города, их число нужно кратно сокращать, - уточнили в пресс-службе администрации краевого центра.

Требования снести незаконные объекты самостоятельно собственники проигнорировали. В итоге муниципалитет убрал их своими силами. Однако бизнесменам придется возместить расходы в бюджет города.