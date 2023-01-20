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НовостиПроисшествия20 января 2023 18:56

На Кубани легковой автомобиль попал под электропоезд

Авария произошла в Кореновском районе
Евгения ХАЛИКОВА
Водитель легковушки нарушил правила и выехал на жд-переезд. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Водитель легковушки нарушил правила и выехал на жд-переезд. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В хуторе Казачьем Кореновского района вечером 20 января произошла авария с участием электропоезда. Водитель легкового автомобиля Lada Granta выехал и забуксовал на ж/д переезде. Грузовой поезд практически смял легковушку.

- Предварительно установлено, что водитель легкового авто на регулируемом ж/д переезде не выполнил требования запрещающего режима светофора и столкнулся с грузовым электропоездом, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате столкновения 69-летний водитель отечественного авто погиб. По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.