На Кубани легковой автомобиль попал под электропоезд

Водитель легковушки нарушил правила и выехал на жд-переезд. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В хуторе Казачьем Кореновского района вечером 20 января произошла авария с участием электропоезда. Водитель легкового автомобиля Lada Granta выехал и забуксовал на ж/д переезде. Грузовой поезд практически смял легковушку.

- Предварительно установлено, что водитель легкового авто на регулируемом ж/д переезде не выполнил требования запрещающего режима светофора и столкнулся с грузовым электропоездом, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате столкновения 69-летний водитель отечественного авто погиб. По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.