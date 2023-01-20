Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 января 2023 20:44

Испугавшие жителей Анапы звуки выстрелов в МЦУ оказались учебными

В МЦУ города-курорта объяснили, что в войсковой части идут плановые учения
Евгения ХАЛИКОВА
Жителей Анапы испугали звуки, похожие на выстрелы.

Жителей Анапы испугали звуки, похожие на выстрелы.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей Анапы 20 января испугали звуки, похожие на выстрелы. Взволнованные горожане обратились в местные оперативные службы с жалобами и просьбами объяснить источник шума.

- К нам поступили сообщения от жителей, обеспокоенных звуками, похожими на выстрелы. Выяснилось, что звуки доносились из войсковой части ВДВ по улице Тургенева, там в настоящее время проводятся плановые учения, - объяснили в МЦУ города-курорта.

В Анапе все спокойно и никаких происшествий зафиксирована не было, подчеркнули в муниципальном центре управления.