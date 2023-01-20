Испугавшие жителей Анапы звуки выстрелов в МЦУ оказались учебными

Жителей Анапы испугали звуки, похожие на выстрелы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей Анапы 20 января испугали звуки, похожие на выстрелы. Взволнованные горожане обратились в местные оперативные службы с жалобами и просьбами объяснить источник шума.

- К нам поступили сообщения от жителей, обеспокоенных звуками, похожими на выстрелы. Выяснилось, что звуки доносились из войсковой части ВДВ по улице Тургенева, там в настоящее время проводятся плановые учения, - объяснили в МЦУ города-курорта.

В Анапе все спокойно и никаких происшествий зафиксирована не было, подчеркнули в муниципальном центре управления.