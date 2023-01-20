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НовостиОбщество20 января 2023 20:51

В Анапе из-за аварии без света остались 4 тысячи человек

Аварийное отключение электроэнергии произошло в микрорайоне Алексеевский.
Евгения ХАЛИКОВА
В Анапе без света остался микрорайон Алексеевский.

В Анапе без света остался микрорайон Алексеевский.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Анапе авария на электросетях обесточила микрорайон Алексеевский Погасли лампочки не только в жилых квартирах, из строя также вышло уличное освещение.

- Произошло аварийное отключение электроэнергии. На Анапском шоссе также не работают уличные фонари. Без света около 4 тысяч потребителей, - сообщили в муниципальном центре управления

В МЦУ города-курорта уточнили, что аварийные бригады «НЭСК» уже приступили к аварийно-ремонтным работам. Повреждения будут устранены в ближайшее время.