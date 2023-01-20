В Анапе из-за аварии без света остались 4 тысячи человек

В Анапе без света остался микрорайон Алексеевский.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Анапе авария на электросетях обесточила микрорайон Алексеевский Погасли лампочки не только в жилых квартирах, из строя также вышло уличное освещение.
- Произошло аварийное отключение электроэнергии. На Анапском шоссе также не работают уличные фонари. Без света около 4 тысяч потребителей, - сообщили в муниципальном центре управления
В МЦУ города-курорта уточнили, что аварийные бригады «НЭСК» уже приступили к аварийно-ремонтным работам. Повреждения будут устранены в ближайшее время.