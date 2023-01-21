В Сочи перекрыли движение в тоннеле из-за массового ДТП

Фото: ФКУ «Черноморье»

В Сочи утром 21 января случилось ДТП с несколькими машинами на выезде из 8-го тоннеля федеральной трассы А-148 Дублер Курортного проспекта в сторону Дагомыса. В связи с этим движение в тоннеле перекрыто.

- Движение в тоннеле перекрыто, информация размещена на табло переменой информации, открыты разворотные шлагбаумы на южном портале тоннеля. Организован объезд через улицу Чайковского, - сообщили в пресс-службе ФКУ «Черноморье».

Фото: ФКУ «Черноморье»

По некоторым данным, на выезде из Мамайского тоннеля на скорости перевернулся грузовик. Через время в него влетело еще несколько машин, в том числе трактор. В настоящее время на месте работают сотрудники ДПС, выясняются все обстоятельства случившегося.