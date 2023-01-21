В Адыгее завершили укрепление береговой зоны реки Белой Фото из архива КП

В Адыгее завершили укрепление береговой зоны реки Белой. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза РФ.

На работы из федерального и регионального бюджетов выделили около 470 млн рублей.

В рамках реконструкции специалисты укрепили более 2,5 км береговой линии, демонтировали старые плиты и расчистили прилегающую территорию.

Кроме того, при реализации проекта благоустроили нижний ярус парка, создали прогулочную зону, игровые и спортплощадки, озеленили прилегающую территорию, установили террасу с лежаками, навесы, раздевалки и малые архитектурные формы.

- Реализация мероприятия индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Адыгея позволила создать современную, комфортную и безопасную зону отдыха для жителей и гостей республики, - отметили в Минсельхозе РФ.