В Адыгее дорогу к Кавказскому заповеднику отремонтируют и защитят от оползней Фото: ФКУ Упрдор «Черноморье»

В Адыгее дорогу к Кавказскому заповеднику отремонтируют и защитят от оползней. Главгосэкспертиза одобрила капремонт трех участков трассы протяженностью около 316 метров.

Дорога А-159 проходит от Майкопа до Кавказского биосферного заповедника, завершаясь вблизи плато Лагонаки. Ремонтируемые участки находятся между поселком Каменномостским и селом Хамышки.

При ремонте специалисты обустроят новую дорожную одежду с асфальтобетонным покрытием на 43-м и 47-м км трассы, организуют водоотвод, разместят локальные очистные сооружения, обустроят новые и усилят действующие удерживающие противооползневые сооружения на 43-м км автодороги. Здесь отремонтируют участок протяженностью 102 м, а удерживающие сооружения составят 61,5 м.

На 47-м и 55-м километрах трассы А-159 протяженность ремонтируемых участков составит, соответственно, 117 м и 97,85 м. Здесь усилят существующие противооползневые сооружения длиной 89,3 и 75 м.