В Новороссийске выявляют нарушителей парковки с помощью автокомплексов

Фото: t.me/kravchenko_glava_nvrsk

В Новороссийск краевой Центр организации дорожного движения направил автомобили, оборудованные комплексами видеофиксации. В городе-герое ловят нарушителей парковки.

- Машины фиксируют на фото госномер, месторасположение транспорта, припаркованного с нарушениями, а также дату и время. Далее информация передается в Центр автоматической фиксации административных правонарушений ГИБДД, - сообщил в телеграм-канале глава Новороссийска Андрей Кравченко.

Только за один день комплекс выявил в Новороссийске 114 автомобилей, брошенных под запрещающими знаками. За это нарушение водители подучат штраф в 1500 рублей.