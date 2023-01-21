Больница Новокубанского района получила новый рентген-аппарат Фото: admkrai.krasnodar.ru

Больница Новокубанского района получила новый рентген-аппарат. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Новое медоборудование рассчитано на два рабочих места. Аппарат предназначен для проведения стандартных рентгеновских исследований.

- Мы сможем получать не только цифровые диагностические изображения, но и проводить их обработку с последующим сохранением информации, - отметил главврач ЦРБ Александр Жарников.

В 2022 году медучреждение также получило новый компьютерный томограф, систему эндоскопической визуализации для исследования ЖКТ и аппарат для измерения внутриглазного давления.