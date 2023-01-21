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НовостиПроисшествия21 января 2023 7:18

В Краснодаре водитель Porsche столкнулся с ВАЗ, двое пострадали

Обстоятельства аварии устанавливаются
Светлана ОВДЕЙ
Водитель Porsche проехал на красный сигнал светофора Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару

Водитель Porsche проехал на красный сигнал светофора Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару

В Краснодаре водитель Porsche столкнулся с ВАЗ. В результате ДТП пострадали два человека, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Авария произошла 21 января около 06:00 на пересечении улиц Красной и Хакурате. Водитель Porsche двигался по улице Красной. На перекрестке с улицей Хакурате он проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем ВАЗ 2111, который проезжал по улице Хакурате в сторону Красноармейской.

- В результате ДТП пострадали два водителя, которые были доставлены в медицинское учреждение. По факту возбуждено административное расследование, - сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.