В Краснодаре открылись все ярмарки выходного дня Фото из архива КП

В Краснодаре 21 января открылись 10 ярмарок выходного дня. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Покупатели могут посетить торговые площадки с 8:00 до 15:00. Ярмарки открылись по следующим адресам:

- ул. им. Архитектора Ишунина (вблизи дома № 7/1),

- ул. им. Буденного (между ул. Красной и ул. Рашпилевской),

- ул. Уральская (вблизи дома № 170/7),

- ул. им. Евдокии Бершанской (вблизи дома № 216/1),

- ул. им. Героя Яцкова (вблизи дома № 11),

- ул. им. Дзержинского (вблизи дома № 213),

- ул. им. Каляева (вблизи дома № 198),

- ул. Бургасская (вблизи дома № 31/1),

- ул. Одесская (вблизи дома № 48).

- ул. Восточно-Кругликовская (вблизи дома № 38).

Всего сельхозпроизводители привезли на ярмарки 90 тонн продукции. Так, жители и гости города могут приобрести свежие овощи и фрукты, хлебобулочные изделия, молоко, мясные деликатесы.

- За прошлый ярмарочный сезон в Краснодаре реализовано свыше 20 тысяч тонн продовольственной продукции, проведено более 430 ярмарок выходного дня, - уточнили в мэрии краевого центра