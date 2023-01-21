На Кубани за сутки COVID-19 заболели 48 человек, в том числе четверо детей

За сутки от осложнений заболевания скончался один пациент Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 48 новых случаев заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у четверых детей, самому младшему из которых пять месяцев. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре получено 15 положительных результатов, в Новороссийске и Сочи – по семь, в Приморско-Ахтарском и Тбилисском районах – по три.

По два пациента прибавилось в Абинском, Ейском и Мостовском муниципалитетах, по одному - в Динском, Крымском, Кущевском, Северском, Темрюкском, Анапе и Армавире.

За сутки в регионе от осложнений заболевания скончался один пациент. С выздоровлением выписаны 44 человека.