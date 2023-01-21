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НовостиЗдоровье21 января 2023 8:13

На Кубани за сутки COVID-19 заболели 48 человек, в том числе четверо детей

Самому младшему пациенту пять месяцев
Светлана ОВДЕЙ
За сутки от осложнений заболевания скончался один пациент Фото из архива КП

За сутки от осложнений заболевания скончался один пациент Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 48 новых случаев заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у четверых детей, самому младшему из которых пять месяцев. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре получено 15 положительных результатов, в Новороссийске и Сочи – по семь, в Приморско-Ахтарском и Тбилисском районах – по три.

По два пациента прибавилось в Абинском, Ейском и Мостовском муниципалитетах, по одному - в Динском, Крымском, Кущевском, Северском, Темрюкском, Анапе и Армавире.

За сутки в регионе от осложнений заболевания скончался один пациент. С выздоровлением выписаны 44 человека.