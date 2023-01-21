Проект пешеходного маршрута Фото: пресс-служба администрации Сочи

Пешеходный туристический маршрут создадут в Красной Поляне. Глава Сочи Алексей Копайгородский обсудил с жителями проект благоустройства территории.

Новый маршрут протяженностью пять километров свяжет Красную Поляну и Эстосадок. По проекту специалисты оборудуют места отдыха, фотозоны, дополнительно озеленят территорию, при необходимости расширят тротуары. Кроме того, запланировано организовать зону для электросамокатов и велосипедов.

В настоящее время здесь демонтировали 60 объектов незаконной рекламы. Первую очередь маршрута протяженностью два километра сдадут к старту следующего зимнего курортного сезона.

- Проект поддержал наш Градостроительный совет, в нем учтены все замечания специалистов. Горный кластер сегодня - это курорт международного уровня, который круглый год посещают десятки тысяч гостей, - отметил мэр Сочи. - Уверен, новый маршрут будет востребован в любое время года и окажет положительное влияние на экологию.