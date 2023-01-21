Проект реставрации дома купца Лихацкого в Краснодаре оценили в 11,2 млн рублей

Дом Лихацкого Фото: Виталий КАРНАУХ

Начальную стоимость проекта реставрации дома купца Лихацкого в Краснодаре оценили в 11,2 млн рублей

- Исполнитель контракта до конца года должен подготовить научно-проектную и проектно-сметную документацию для проведения реставрационных работ и получить положительное заключение историко-культурной экспертизы, - говорится в единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчик обязан будет провести исследования на дефекты здания, а историко-архивный и библиографический анализ. Заявки принимаются до 6 февраля, сообщает «Ъ-Кубань».

Ранее сообщалось, что еще в сентябре 2020 года в Краснодаре заключили контракт с ООО «Еврогрупп СПБ» на реконструкцию здания. Но позже организация не выполнила обязательства в установленный срок.

Напомним, дом купца Лихацкого построен по улице Красной в 1900-1910 годах. Здание признано памятником архитектуры, но сейчас не функционирует.