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НовостиОбщество21 января 2023 9:53

Минюст включил в список иноагентов блогера из Геленджика Вадима Харченко

Он является автором YouTube-канала «Личное мнение»
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
Фото из личного архива

Фото из личного архива

Минюст РФ включил в реестр иностранных агентов блогера из Геленджика Вадима Харченко, который ведет канал «Личное мнение». Он попал в список иноагентов вместе с другими публичными личностями, которые уехали заграницу.

- Харченко получал поддержку от иностранных источников и распространял негативную информации о деятельности Министерства обороны Российской Федерации, - говорится в сообщении на сайте Минюста России.

Кроме этого, вечерос 20 января реестр иностранных агентов пополнили певица Монеточка, правозащитники Владимир Осечкин и Ибрагим Яганов, а также депутат Дарья Беседина и блогер Антон Устимов.