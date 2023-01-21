Скидка не будет распространяться на колесо обозрения в Городском Саду Фото: krd.ru

Краснодарские парки с 1 февраля введут скидку 50% на посещение аттракционов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Прокатиться на аттракционах в половину цены жители и гости города смогут по средам, за исключением праздничных дней. В среднем стоимость билета составит от 80 до 125 рублей.

Скидка, в частности, будет действовать в парке Солнечный Остров по улице Трамвайной,2, в Чистяковской Роще по улице Колхозной, 86, в Городском Саду по улице Постовой, 34 и в парке им. 30-летия Победы по улице Береговой, 146.

- Для того, чтобы отдых в наших парках стал более доступным для краснодарцев, по поручению руководства города мы вместе с МБУК «Парки культуры и отдыха» проработали этот вопрос и решили, что такую скидку один раз в неделю должны получать все - и дети, и взрослые, - отметила начальник городского управления культуры Ирина Удовицкая.

Отмечается, что скидка не будет действовать на посещение колеса обозрения в Городском Саду.