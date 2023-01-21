Экспортеры Кубани могут оформить сертификат о происхождении товаров онлайн

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Предприниматели Краснодарского края, которые отправляют товары на экспорт, теперь могут оформить сертификат о происхождении товаров онлайн. Это позволит снизить размер таможенных пошлин или полностью освободить поставку от уплаты.

– Цифровая услуга облегчает деятельность бизнесменам. В онлайн не нужно предоставлять бумажные документы. Сервис автоматически определит, какой из восьми видов сертификатов доступен экспортеру для оформления, – сообщили в пресс-службе администрации региона.

Проверка идет в течение трех дней. Сертификат направляется в личный кабинет пользователя со ссылкой для скачивания.

Цифровая платформа «Мой экспорт» — один из фокусов национального проекта «Международная кооперация и экспорт», который направлен на увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров.