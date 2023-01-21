Проект нового физкультурно-оздоровительного комплекса Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса стартовало в Комсомольском микрорайоне Краснодара. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов в своем telegram-канале.

Новый ФОК появится на территории школы №20 по улице Сормовской, 171.

- Там идут подготовительные работы - устанавливают ограждение и камеры видеонаблюдения. На следующей неделе приступят к оборудованию котлована, - отметил мэр краевого центра.

В помещении подготовят спортзал с трибунами, раздевалки с душевыми, гардеробные, медпункт, помещение охраны и технические помещения. Около здания появятся открытые площадки для волейбола, баскетбола, стритбола, в мини-футбола и занятий гимнастикой. Здесь также оборудуют четыре круговые беговые дорожки на дистанцию 200 м, четыре прямые дорожки на дистанцию 60 м и зону для прыжков в длину с ямой для песка.

В новом физкультурно-оздоровительном комплексе будут заниматься школьники. Кроме того, здесь планируют проводить межшкольные соревнования и тренировки спортшкол допобразования.

В 2023 году в Краснодаре также планируют достроить физкультурно-оздоровительные комплексы по улице им. Вавилова, 37 и по улице им. Фадеева, 421. Всего в городе введут в эксплуатацию 37 соцобъектов.