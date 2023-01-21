Угонщика автомобиля обнаружили неподалеку от места ДТП Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани пьяный мужчина угнал машину и попал в ДТП. На задержанного водителя завели уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Все произошло в станице Полтавской. В полицию обратилась владелица автомобиля Mazda. Как сообщила женщина, она припарковала машину около дома, но позже не обнаружила ее на месте парковки.

Как выяснилось, на автомобиле уехал 24-летний житель Тамбовской области. Выпивший мужчина сел в незапертую машину, завел двигатель оставленным в замке зажигания ключом и уехал кататься по станице. В какой-то момент он не справился с управлением – машина съехала с дороги и опрокинулась. После этого мужчина попытался скрыться, но его задержали неподалеку от места ДТП.

- Отделением дознания ОМВД РФ по Красноармейскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - сообщили в пресс-службе краевого МВД.

Сейчас мужчина находится в заключении под стражей.